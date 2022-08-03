Литовского депутата оштрафовали за фото советского памятника в Facebook, хотя в посте он выступал за снос таких монументов

Виргиниюс Сарпаускас должен заплатить 150 евро за демонстрацию советской символики. Полиция посчитала нарушением фотографии, прикрепленные к посту депутата о необходимости демонтировать монумент в городе Ширвинтос. Сам Сарпаускас выплачивать штраф не планирует, вскоре стороны конфликта обсудят ситуацию в суде.

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Полиция Литвы выписала штраф на 150 евро члену местного совета Ширвинтского района Виргиниюсу Сарпаускасу за демонстрацию советской символики, сообщает Delfi.lt. Поводом для этого решения стал пост депутата на Facebook, в котором он критиковал своих коллег, не поддержавших демонтаж памятника, украшенного красной звездой и советским гербом.

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля в Литве активизировались дискуссии о судьбе советских памятников на территории страны. Некоторые из них уже демонтировали, другие — раскрасили в цветах украинского флага. В Ширвинтосе, вопреки тренду, советскую символику с монумента сняли, отреставрировали и вернули на место.

Сарпаускас сфотографировал обновленный памятник и опубликовал снимки в конце апреля в Facebook вместе с подробным рассказом о том, как ситуацию обсуждали на заседании местного совета. Сам депутат — сторонник демонтажа монумента, возмущенный его "обновлением".

Тем не менее, в начале мая Сарпаускаса вызвали в полицию, обвинили в демонстрации советских символов и выписали штраф в размере 150 евро. Выплачивать его депутат не собирается и планирует обратиться в суд.

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сообщила Delfi.lt, что 150 евро, о которых рассказывает Сарпаускас — это лишь половина штрафа, которую ему предложили заплатить добровольно. Если депутат не сделает это до 13 августа, начнется судебное разбирательство. "На сегодняшний день точка в этом деле не поставлена, постановление не принято", — сказала Самороковская .

На вопрос о том, будут ли аналогичным образом штрафовать пользователей, репостнувших публикацию Сарпаускаса, представитель полиции сообщила, что их действия "не оценивались".