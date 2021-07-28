Литва дарит вакцину AstraZeneca Украине, Молдавии, Армении

Литва отправит Украине 131 тысячу доз вакцины от Covid-19, Молдавии — 26,5 тысячи доз, Армении — 27,5 тысячи доз, сообщает BNS.

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После майского решения подарить вакцины государствам "Восточного партнерства" правительство Литвы в среду подтвердило, что дарит Украине 131 тысячу доз вакцины производителя AstraZeneca — на 31 тысячу больше, чем намечалось раньше.

Количество доз вакцины, которое будет подарено Молдавии, увеличено более, чем вдвое — до 26,5 тысячи доз, Армении будет подарено 27,5 тысячи доз вакцины.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис на заседании кабмина информировал, что в Молдавию вакцины будут отправлены на следующей неделе, Грузия уже забрала предназначенные для нее 15 тысяч доз. В ближайшее время вакцины будут выделены и другим государствам.

Дулькис также подтвердил, что можно было дарить и другие вакцины, однако этот вопрос не решен с самими производителями.

Литва дарит вакцины по просьбе самих государства. В общей сложности Литва наметила выделить 200 тысяч доз вакцины от коронавируса странам "Восточного партнерства".

Чуть раньше в среду Министерство здравоохранения информировало, что Литва отправила 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca и Тайваню.

По данным министерства, у Литвы имеется резерв вакцины AstraZeneca в 207 тысяч доз, каждую неделю поступает новая партия.

Из Эстонии в Украину в среду отправлена партия гуманитарной помощи, состоящая из 52 800 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.