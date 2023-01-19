Литва денонсирует двустороннее соглашение о приграничном сотрудничестве с Беларусью
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В среду правительство Литвы приняло решение денонсировать двустороннее соглашение между Литвой и Беларусью о приграничном сотрудничестве. Такое решение принято с учетом политической ситуации в Республике Беларусь после сфальсифицированных выборов президента в 2020 году, инструментализации миграции режимом Лукашенко против стран ЕС и вовлечения в войну против Украины.

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"Реализация соглашения невозможна в текущей геополитической ситуации, и весьма вероятно, что его реализация не будет невозможна в ближайшее время", — говорится в оценке правового акта.

Соглашение было подписано 1 июня 2006 года в Вильнюсе. Оно предусматривало сотрудничество с целью эффективного использования инфраструктуры, окружающей среды, энергоресурсов регионов, городов и сельской местности, а также в области туризма и туристической инфраструктуры, туризма, спорта и культурного наследия. Документ также предусматривал сотрудничество в вопросах бизнес-инфраструктуры, трансграничном перемещении транспортных средств и пассажиров и т.д.

Литва еще в октябре 2020 года прекратила финансирование проектов, включенных в программу приграничного сотрудничества, и проинформировала Еврокомиссию о принятых решениях. С тех пор велся диалог с Брюсселем относительно дальнейшей судьбы программы. В марте прошлого года Еврокомиссия решила приостановить программу.

С начала восстановления независимости Литва подписала с Беларусью несколько двусторонних соглашений о сотрудничестве в соответствующих сферах управления МВД, а также несколько межведомственных соглашений, практическая реализация которых уже некоторое время не происходит.

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