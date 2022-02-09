Литва готова разместить у себя войска США на постоянной основе
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Власти Литвы на фоне обострения конфликта вокруг Украины намерены обратиться к администрации США с просьбой разместить своих солдат в стране на постоянной основе. "Конечно, мы будем говорить об этом с США, чтобы убедиться, что размещенные на ротационной основе солдаты останутся в Литве навсегда", — заявил на пресс-конференции в среду, 9 февраля, литовский президент Гитанас Науседа.

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По его словам, это стало бы лучшей мерой укрепления безопасности и сдерживания, которую НАТО могла бы принять не только для Литвы, но и для всего региона.

С 2019 года США размещают в Литве около 500 солдат, включая технику. Боевые группы сменяют друг друга по ротации.

Вильнюс ждет военной помощи от Германии

В связи с напряженной ситуацией Вильнюс добивается военной поддержки и от Германии — в области ПВО. Заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс заявил в интервью немецкой газете Die Welt, что его страна считает "абсолютно необходимым" усилить присутствие войск НАТО в Литве: "Но важно также, чтобы Германия и другие государства, имеющие зенитные ракеты или зенитные орудия, усилили нашу противовоздушную оборону, перебросив в Литву соответствующую военную технику".

"Сейчас самое время укрепить страны Балтии в военном отношении", — сказал Абукявичюс, отметив, что это — единственный язык, который понимает президент России Владимир Путин.

Двумя днями ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт объявила, что Германия откомандирует еще 350 солдат и офицеров для численного усиления контингента НАТО в Литве.

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