Литва готовит ответные меры против Беларуси после сокращения своего посольства в Минске

Литва готовит ответные меры против Беларуси после решения этой страны сократить до минимума персонал литовского диппредставительства в Минске. "Готовятся ответные меры. Позже информируем о деталях", — сказала пресс-атташе МИД Литвы Витауте Шмайжите-Кулешене в среду, 7 июля.

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Накануне в белорусский МИД был вызван временный поверенный в делах Литвы Аста Андияускене, которой было заявлено, что Минск сокращает до минимума состав диппредставительства Литвы в Беларуси "на период до отмены ею вчерашней и других недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Беларусью".

Дипломатический статус для офиса Тихановской в Литве

3 июля стало известно, что офису экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской предоставлен дипломатический статус в Литве. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объявил о признании офиса Тихановской официальным представительством белорусской демократии.

В Минске резко раскритиковали данный шаг, назвав его "ничтожным по своим международно-правовым основаниям и последствиям". "Придание заведомо нелегитимным структурам мнимого официального статуса так и останется иллюзорной попыткой сформировать параллельную реальность", — заявили в МИД Беларуси.

Замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас 2 июля сказал в телеинтервью, что сокращение дипломатического представительства Литвы, при котором остается лишь один работник, занимающийся консульскими вопросами, фактически означает закрытие посольства.