Литва готовится к худшему сценарию: в Швенченском районе появится городок на 40 000 мигрантов

Литва готовится к худшему сценарию, который угрожает из-за неконтролируемой нелегальной миграции через Беларусь. В Швенченском районе планируется оборудование контейнерного городка на 40 000 жителей, пишет Delfi.lt.

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Глава Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустам Любаев сказал Delfi.lt, что сейчас ведут переговоры с МИнфином о финансировании этих работ. "Ситуация на границе трудно прогнозируемая. Мы не знаем, когда и сколько домиков потребуется. <..> Мы должны быть готовы к любому варианту. Худший сценарий — 40 000 мигрантов, мы должны быть к этому готовы", — сказал он.

Директор администрации мэрии Швенченского района Йовита Руденене сказала Delfi, что МВД была предложена территория для оборудования такого городка. Это территория в 16 га в деревне Аугуставас, недалеко от Швенченеляй.

"Там есть заброшенные здания, к которым подведен водопровод и канализация. Недалеко есть электроподстанция", — сказала представитель муниципалитета.

Сейчас в Швенченском районе размещены 484 нелегалов (Пабраде, Центр регистрации иностранцев). Заместитель Любаева Видас Мачайтис рассказал, что сейчас проходит конкурс на покупку 219 контейнеров для их установки в Медининкай (на это выделено 4,6 млн. евро), но готовится большой конкурс на покупку до 10 000 таких контейнерных домиков. В Медининкай городок должен быть готов к 5 августа. Если купить контейнерные домики к этому сроку не удастся, придется снова разбивать палаточный лагерь.

"Мы не знаем, когда поток мигрантов остановится, надо быть готовым ко всему", — сказал Мачайтис.

40 000 нелегалов — это количество взято не с потолка. О таком количестве недавно говорила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. "Сейчас главная проблема — не количество, 1800 человек — это не то количество, с которыми Литва не может справиться. Гораздо хуже динамика, ведь мы видим рост в течение нескольких недель и потенциал у этого роста большой", — заявила Шимоните 15 июля, после визита в Грецию.

Глава Frontex во время визита в Литвы Фабрис Леджери сказал, что были опасения, что Беларусь использует против Литвы нелегальную миграцию как политическое оружие, поэтому с прошлой осени за границей Литвы и Беларуси велось наблюдение. По его словам, правительство Александра Лукашенко намерено поощряет наплыв миграции, прикрываясь вакцинацией от коронавируса, приглашает приезжать в Беларусь без виз (это касается граждан 73 стран, они могут провести в Беларуси 5 дней).