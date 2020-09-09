Литва хочет смягчить правила самоизоляции для прибывающих, но ждёт решения Латвии

Литва поддержит смягчение правил самоизоляции для прибывающих путем установления более высоких показателей для их введения, но для этого требуется общая позиция Евросоюза или хотя бы балтийских стран, сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

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"Что касается стран, в отношении которых применяется требование самоизоляции, то действительно не остается стран, по прибытии из которых она не потребуется (…). Поэтому мы, конечно, надеемся на общеевропейское решение", — сказал Сквернялис в среду на пресс-конференции.

По его словам, Литва поддерживает предложения значительно повысить потолок количества случаев заражений, при которых требуется самоизоляция, однако в этом вопросе важна договоренность с другими странами.

Премьер подчеркнул, что для сохранения "балтийского пузыря", прежде всего, следует прийти к соглашению трех государств. "Еще вчера я обсуждал это с латвийским коллегой, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, и с эстонским премьер-министром Юри Ратасом. Эстонцы предложили применять критерий не 16, а 25 (случаев заражения на 100 тыс. жителей — BNS), и в принципе согласились с нашими специалистами, и я тоже склонен это одобрить. У латышей же иное мнение, однако министр здравоохранения нас информировал, что переговоры еще будут проходить до пятницы, и в пятницу, вероятно, у нас будут окончательные решения", — сказал Сквернялис.

"Все же мы должны соблюдать общие критерии, если хотим сохранить хотя бы так называемый балтийский пузырь, это очень важно", — добавил он.

По словам литовского премьера, если с Латвией не удастся договориться, возможны иные решения, например, оценка отдельных территорий.

Еврокомиссия предлагает во всех странах ЕС применять одинаковые показатели для путешествий и не применять самоизоляцию в отношении лиц, которые прибывают из местностей, где показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней составил до 25 случаев на 100 тыс. жителей.

В представленных Еврокомиссией рекомендациях также говорится, что государства ЕС могут сами решать, следует ли делать тест на коронавирус, если человек прибывает из региона, где показатель составляет 25-50 случаев на 100 тыс. жителей. Если же в государстве отбытия этот показатель превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей, тогда государство может применять карантин в отношении прибывающего или брать тест на коронавирус, которому Еврокомиссия отдает предпочтение.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в понедельник заявил, что Литва поддерживает предложение Еврокомиссии.

В данный момент в Литве обязательна 14-дневная изоляция для лиц, прибывающих из стран, где показатель заболеваемости за последние 14 дней был выше 16 случаев на 100 тыс. жителей.