Литва и Эстония переступили порог заболеваемости Covid-19, при котором требуется изоляция
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Литва и Эстония переступили порог заболеваемости коронавирусом, при котором, согласно договоренности стран Балтии, для прибывающих жителей требуется двухнедельная обязательная изоляция, свидетельствует статистика, опубликованная в пятницу Европейским центром контроля и профилактики заболеваний.

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За две недели показатель заболеваемости на 100 000 жителей в Литве составил 16,1, в Эстонии - 16,4. В пятницу после обеда правительство Латвии собирается на заседание, на котором будет принято решение об ограничениях для путешественников из Литвы и Эстонии.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в пятницу сказал, что еще нужно дождаться формального решения Латвии, однако эти цифры свидетельствуют о том, что, если не будут введены исключения, отправляющиеся в Латвию литовцы должны будут самоизолироваться.

"Похоже, что мы уже в этом списке, если эти данные таковы. (...) И лицам, которые отправляются в Латвию, будет требоваться самоизоляция или изоляция", - сказал министр.

Показатель 16 случаев на 100 000 жителей в Евросоюзе пока не превысили лишь две страны - Латвия и Финляндия.

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LETA

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LETA

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