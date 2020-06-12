Литва и Польша сегодня открывают границы

Литва и Польша окончательно договорились открыть границы стран сегодня с 10 часов, сообщило Министерство внутренних дел Литвы. Это решение было достигнуто в результате интенсивных переговоров премьеров соседних стран, говорится в сообщении министерства.

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"С сегодняшнего дня у граждан Литвы и Польши нет никаких ограничений при пересечении границ. Им также не придется соблюдать самоизоляцию. Это прекрасная новость, которая была подтверждена вчера поздно вечером", — сказала министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.

С пятницы не будет временного контроля на внутренней границе Литвы с Польшей по проверке прибывающих в Литву и выезжающих из нее лиц.

Ранее сообщалось, что Литва отменит погранконтроль в пятницу, а Польша — в субботу.

Госграницу с Польшей также можно будет пересекать по железной дороге через все пункты перехода границы. Согласно действовавшим до сих пор в связи с карантином правилом, границу по железной дороге можно было пересекать только через пункт проверки Шештокай-Тракишкес.

С 11 мая разрешалось прибытие в Литву граждан Польши только с целями работы, бизнеса и учебы. Литовские граждане также могли посещать Польшу на таких же основаниях, в отношении граждан двух стран не применялось требование 14-дневной самоизоляции.