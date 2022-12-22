Литва и США подписали договор о покупке боевых дронов Switchblade
Foto: Publicitātes foto

Агентство по оборонным ресурсам Литвы подписало договор на закупку боевых беспилотников Switchblade у правительства США, сообщило в четверг Министерство обороны Литвы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщается, вместе с боевыми беспилотниками будет закуплено оборудование для запуска и управления дронами, тренажер для обучения личного состава и комплекс технического обслуживания. Общая стоимость контракта составляет около 45 млн евро.

"Мы первая страна в мире после США, купившая Switchblade 600. Эти боевые дроны представляют собой новое передислоцируемое средство, которое даст литовской армии возможность уничтожать танки и другую бронетехнику противника на расстоянии до 40 километров. Таких мощностей у нашей армии до сих пор не было", — сказал для пресс-релиза министр обороны Арвидас Анушаускас.

В ближайшее время США также передадут Литве более мелкие и легкие боевые беспилотники Switchblade 300. Ожидается, что эти мощности для литовской армии будут финансироваться из фонда военной поддержки США.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Понять, что нравится латвийцам. В гостях у Rēzeknes gaļas kombināts
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Понять, что нравится латвийцам. В гостях у Rēzeknes gaļas kombināts
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае