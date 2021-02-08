Литва может открыть парикмахерские и некоторые магазины, но с условиями
Foto: PantherMedia/Scanpix

Правительство Литвы предварительно договорилось о том, что некоторые магазины непродовольственных товаров и парикмахерские в стране могли бы открыться со следующего понедельника. Окончательное решение планируется принять в эту среду.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Представившая план постепенного снятия карантинных ограничений министр экономики Аушрине Армонайте сообщила, что предлагается разрешить возобновить работу салонам красоты при условии обеспечения одновременного оказания услуг только одному клиенту и 20 квадратных метров площади на одного клиента.

Если решение будет одобрено, смогут возобновить работу магазины непродовольственных товаров, у которых есть вход с улицы. В них на одного клиента должно приходиться 20 квадратных метров.

По предложению премьера Литвы Ингриды Шимоните правительство одобрило план по существу, но постановление правительства планируется принять в среду. По утверждению премьер-министра, до среды также будет подготовлено предложение о торговле на открытом воздухе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома

Новые проекты

Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 65 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Komētas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
От 134 500€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€