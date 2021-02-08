Литва может открыть парикмахерские и некоторые магазины, но с условиями

Правительство Литвы предварительно договорилось о том, что некоторые магазины непродовольственных товаров и парикмахерские в стране могли бы открыться со следующего понедельника. Окончательное решение планируется принять в эту среду.

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Представившая план постепенного снятия карантинных ограничений министр экономики Аушрине Армонайте сообщила, что предлагается разрешить возобновить работу салонам красоты при условии обеспечения одновременного оказания услуг только одному клиенту и 20 квадратных метров площади на одного клиента.

Если решение будет одобрено, смогут возобновить работу магазины непродовольственных товаров, у которых есть вход с улицы. В них на одного клиента должно приходиться 20 квадратных метров.

По предложению премьера Литвы Ингриды Шимоните правительство одобрило план по существу, но постановление правительства планируется принять в среду. По утверждению премьер-министра, до среды также будет подготовлено предложение о торговле на открытом воздухе.