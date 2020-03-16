Литва: на Кальварийском КПП въезда в Польшу ожидает автомобильная очередь в 13 км

В понедельник утром на границе Литвы с Польшей протянулась очередь грузовых автомобилей в 13 километров, очереди также образуются на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Медининкай, что на границе с Беларусью, сообщил в понедельник BNS глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

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"Основная проблема — на внутренних границах с Польшей, сейчас у КПП Кальвария-Будзиско образовалась очередь в 13 километров, несколько сократившаяся за ночь", — сообщил он.

По данным полиции, в воскресенье вечером, очередь в Кальварии составляла 24 километра.

По данным главы СОГГЛ, очереди формируются из-за больших потоков автомобилей, и по причине тщательных проверок на границе.

"Польские пограничники и прочие ведомства очень тщательно проверяют всех водителей и автомобили, по этой причине также формируется очередь, мы пытаемся согласовывать эти вопросы", — сказал Р. Любаевас.

По его данным на утро понедельника, очередей на границе с Латвией нет.

"Только с белорусской стороны в направлении Медининкай образовались очереди, но, поскольку там всегда осуществлялся контроль, то была такая ситуация", — сказал Любаев.

В понедельник утром на КПП Медининкай-Каменный Лог была очередь и на выезд из Литвы — ожидали 218 грузовиков.

Глава СОГГЛ также подтвердил, что есть иностранцы, которых не впустили в Литву, также есть не впущенные граждане Литвы из других стран, однако точные цифры будут ясны позднее в понедельник.

С понедельника в Литве вступил в силу карантин, поэтому запрещен въезд в страну иностранцам, за исключением лиц, которые обеспечивают доставку необходимых товаров в Литву, членов экипажей, членов семей граждан Литвы, лиц, обладающих правом работы и проживания в Литве, дипломатов, представителей военных миссий НАТО.

До 23.59 часов среды остается возможность гражданам иностранных государств пересекать территорию Литвы транзитом. Ограничения не применяются в отношении движения товаров.

Гражданам Литвы также запрещается выезжать из страны, исключение, если они живут или работают за границей. В исключительных случаях разрешение на выезд можно получить у главы Службы охраны госграницы Литвы или у его уполномоченного лица. На территории Литвы передвижение не ограничивается.

Пересечение границы возможно только на восьми пограничных пунктах. Границу можно пересечь в аэропортах, в государственном морском порту.