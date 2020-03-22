Литва: на утро воскресенья диагностировано уже 105 случаев коронавируса

Минздрав Литвы сообщает, что в Литве за сутки зафиксировано больше 20 случаев коронавируса (COVID-19). Общее количество диагностированных случаев достигло 105.

5 новых случаев диагностировали в Вильнюсе, в их числе три случая местного заражения — это работник Вильнюсского отделения бюро здравоохранения и врач из Семейной клиники Сантаришкес и человек, который заразился от вернувшихся из Германии родственников. Собирают информацию о двоих заболевших, которые сдавали анализы в мобильном пункте.

8 случаев установлены в Каунасе. Это люди, вернувшиеся из Норвегии и Австрии, а пара среднего возраста заразилась от вернувшегося из Великобритании сына. Еще три анализа были взяты в мобильном пункте, данные по ним уточняются. 3 случая установлены в Клайпеде — 1 человек приехал из Великобритании, два других заразились в Литве — оба врачи. Об остальных случаях будет сообщено позже.