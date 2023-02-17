Литва надеется избежать крупного штрафа за уличные туалеты: ситуация улучшается

Несколько лет назад Еврокомиссия (ЕК) начала в отношении Литвы процедуру в связи с проблемой утилизации отходов и наличия уличных туалетов. Министерство охраны окружающей среды Литвы надеется, что штрафа удастся избежать, несмотря на то, что время на исходе. Сама ЕК ситуацию пока не комментирует, но утверждает, что сотрудничает с Литвой в этом вопросе.

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"Избежим. Я рад сообщить эту новость, мы сумели обновить систему очистных сооружений в Кедайняй, река Невежис ожила, В Неменчине привели в порядок сооружения, в Гарюнай, куда уходит больше всего отходов из Вильнюса, четверть отходов очищают,в десятки раз улучшилось очищение отходов, Нерис ожила", — сказал Delfi в январе министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас.

По требованию ЕК, в населенных пунктах, где проживает больше 2000 человек к центральной системе канализации должны быть подключены не менее 98% жителей.

Процедура о нарушении этого требования в отношении Литвы была начата 6 лет назад, в 2017 году, в середине февраля. Кроме несоответствия требованию ЕС, существовала проблема Кедайняйских очистных сооружений (там из отходов не устраняли азот).

"В ходе рассмотрения процедуры нарушения ЕК не комментирует, какая страна исправляет ситуацию, заранее не спекулирует по вопросу дальнейших действий. ЕК постоянно сотрудничает с учреждениями стран-членов, чтобы помочь им выполнить обязательства. Примерно в 90% всех случаев нарушения страны-члены выполняют свои обязательства до передачи дела в Суд ЕС", — сказали Delfi в представительстве ЕК в Литве.

Представитель Министерства охраны окружающей среды Ирмантас Валунас сказал, что по последним данным, в масштабе всей Литвы к центральной канализационной системе подключены 79,68% жителей.

"В населенных пунктах, где проживает больше 2000 жителей, к сетям подключены 95,31% жителей", — прибавил он. По подсчетам Delfi, в соответствии с данными за 2021 год показатель в 98% не достигнут в 31 из 67 населенных пунктов, где проживает больше 2000 жителей. Министерство отмечает, что там, где нет центральной канализации, жители могут выбирать альтернативные решения. Когда и каким способом жителям будут оказывать услугу на разных территориях, решают муниципалитеты, утверждая планы расширения системы водопровода и канализации.

"По нашим данным, 41 муниципалитет за свой счет компенсирует жителям подключение к канализации и оборудование индивидуальных канализационных систем", — сказал Валунас.