Литва намерена договориться с Латвией и Эстонией о правилах бойкота БелАЭС
Foto: Sputnik/Scanpix

Литва пытается найти компромисс и договориться с Латвией и Эстонией о правилах бойкота Белорусской АЭС, а также, по словам премьера Саулюса Сквернялиса, Литва должна ясно заявить о своих интересах и защищать их в Еврокомиссии.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"У нас с президентом общая позиция и наши позиции совпадают. Литва должна представить ясную декларацию интересов Литвы, вовлечь в данный процесс Еврокомиссию. А после этого приложить все усилия, чтобы отстаивать эти интересы как здесь, так и в комиссии", — завил премьер журналистам во вторник.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс критикует проект соглашения, согласно которому Латвия и Эстония не обязаны не покупать белорусскую электроэнергию, а министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил, что на переговорах с Латвией и Эстонией важно добиться общего обязательства всех стран не покупать электроэнергию у Белоруссии и достичь обязательства стран Балтии, что белорусское электричество не попадет на их рынки и в Польшу.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал министров договориться о единой позиции.

Литва — самый горячий критик БелАЭС и готова к бойкоту ее электроэнергии. Минск отвергает критику Вильнюса о небезопасности электростанции.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

9

Source

LETA

Tags

АЭС Литва
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form