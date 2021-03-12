Литва не намерена приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Литва не намерена временно останавливать процесс вакцинации препаратом AstraZeneca, хотя на такой шаг пошли несколько стран Евросоюза, cо ссылкой на представителя министра здравоохранения Литвы по связям с общественностью Айсте Шуксту сообщает ru.delfi.lt.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Литва доверяет экспертам – Европейскому фармагентству и Государственной службе контроля за лекарствами. Они утверждают, что в данный момент нет доказательств вреда вакцины. Мы следим за ситуацией, однако не намерены останавливать вакцинацию этим препаратом, остановлена лишь одна конкретная его партия", – сообщила она BNS в пятницу.

Дания в четверг сообщила, что на две недели останавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca от коронавируса, поскольку у нескольких пациентов после его введения в крови образовались сгустки.

Все же, должностные лица страны обращают внимание, что такое решение является превентивным, поскольку в данный момент не установлена причинно-следственная связь между вакцинами и сгустками. Подобные решения позднее приняли Норвегия и Исландия.

В свою очередь Италия также сообщила о временной остановке вакцинации препаратом AstraZeneca серии ABV2856, однако это другая партия, не та, по которой приняли решение Австрия, Литва и другие страны ЕС.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился приостановить проведение вакцинации от Covid-19 с использованием препарата, разработанного компанией AstraZeneca, со ссылкой на агентство Novinite.bg сообщает РБК. В сообщении на сайте правительства Болгарии говорится, что использовании вакцины AstraZeneca глава правительства Болгарии решил отложить до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не опровергнет все сомнения в безопасности препарата.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

6

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

От владельца

Vīlandes iela, Centrs, Rīga,
497 600€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Kalnupes iela, Mārupes nov.,
990 000€
Ūnijas iela, Teika, Rīga,
135 000€
Ausekļa iela, Centrs, Rīga,
81 000€
Teika, Rīga,
45 990€
Loču iela, Ķīpsala, Rīga,
295 000€
Slokas iela, Melluži, Jūrmala,
1 350 000€
Baložu iela, Āgenskalns, Rīga,
1 110€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Kalnu iela, Saulkrastu nov.,
265 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Miera iela, Centrs, Rīga,
91 800€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€