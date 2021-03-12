Литва не намерена приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca

Литва не намерена временно останавливать процесс вакцинации препаратом AstraZeneca, хотя на такой шаг пошли несколько стран Евросоюза, cо ссылкой на представителя министра здравоохранения Литвы по связям с общественностью Айсте Шуксту сообщает ru.delfi.lt.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Литва доверяет экспертам – Европейскому фармагентству и Государственной службе контроля за лекарствами. Они утверждают, что в данный момент нет доказательств вреда вакцины. Мы следим за ситуацией, однако не намерены останавливать вакцинацию этим препаратом, остановлена лишь одна конкретная его партия", – сообщила она BNS в пятницу.

Дания в четверг сообщила, что на две недели останавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca от коронавируса, поскольку у нескольких пациентов после его введения в крови образовались сгустки.

Все же, должностные лица страны обращают внимание, что такое решение является превентивным, поскольку в данный момент не установлена причинно-следственная связь между вакцинами и сгустками. Подобные решения позднее приняли Норвегия и Исландия.

В свою очередь Италия также сообщила о временной остановке вакцинации препаратом AstraZeneca серии ABV2856, однако это другая партия, не та, по которой приняли решение Австрия, Литва и другие страны ЕС.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился приостановить проведение вакцинации от Covid-19 с использованием препарата, разработанного компанией AstraZeneca, со ссылкой на агентство Novinite.bg сообщает РБК. В сообщении на сайте правительства Болгарии говорится, что использовании вакцины AstraZeneca глава правительства Болгарии решил отложить до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не опровергнет все сомнения в безопасности препарата.