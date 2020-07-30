Литва обогнала Эстонию по количеству инфицированных коронавирусом

В Литве в последнее время существенно возросло количество новых случаев инфицирования Covid-19, и она опередила Эстонию по количеству людей, зараженных новым коронавирусом, что вызывает опасения о сохранении безопасного для путешествий "балтийского пузыря", однако Литва пока не рассматривает вопрос о закрытии границ.

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По последним данным, в Литве с начала эпидемии новым коронавирусом заразились 2 062 человека, а в Эстонии — 2 051 человек, в то время как в Латвии заразились 1228 человек.

В Литве было проведено 515 797 анализов для выявления вируса, в Эстонии — 118 576, а в Латвии — 197 035.

С середины июля число подтвержденных случаев заражения в день в Литве редко не превышало десяти, однако самый резкий рост был зафиксирован 24 июля, когда вирус был обнаружен у 26 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано в общей сложности 92 "привозных" случая Covid-19, в последнее время также увеличивается число случаев неизвестного происхождения. Зараженные лица въехали или вернулись в Литву из разных стран, включая Узбекистан, Швецию, Россию, Белоруссию, Польшу, Казахстан, Кот-д'Ивуар, Великобританию, Оман, Украину, Ирландию и Францию.

Как сообщалось, правительство Литвы в среду постановило ввести с субботы, 1 августа, обязательное ношение защитных масок в закрытых помещениях, включая торговые центры и общественный транспорт.