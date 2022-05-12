Литва объявила об отзыве своего посла в России
Foto: Delfi.lt/Karolina Pansevič

Литва официально отзывает Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России.

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Это намечено в зарегистрированном в четверг проекте постановления правительства. Он должен прекратить выполнение обязанностей с 1 июня.

Правительство также намерено с 7 июня ликвидировать генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге. Москва закрыла его после решения Литвы выслать главу посольства России в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства России в Клайпеде.

В начале апреля правительство Литвы в ответ на убийства в Буче приняло решение о понижении дипломатического представительства между Литвой и Россией до поверенных в делах и предписало послу этой страны покинуть Литву. Также было принято решение о закрытии российского консульства в Клайпеде.

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