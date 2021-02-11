Литва отказалась арестовать Леонида Волкова по требованию российских властей
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Власти Литвы, где сейчас находится руководитель штабов Навального Леонид Волков, отказались его арестовать после объявления в межгосударственный розыск в России. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Ее слова приводит Associated Press.

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"Использование международных инструментов для политического преследования - неверная тактика. Это вызывает серьезные сомнения относительно членства России в [Интерполе]", - сказала Билотайте.

Как пишет Delfi, глава МВД напомнила, что "использование крупнейшей в мире международной организации криминальной полиции - Интерпола в политических целях запрещено Третьей статьей Конституции этой организации". "Организации строго запрещена любая деятельность политического, религиозного, военного или расистского характера", - подчеркнула Агне Билотайте.

Басманный районный суд Москвы объявил Леонида Волкова в межгосударственный розыск по делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции (часть 2 статьи 151.2 УК), которое возбудили в России после акций 23 января в поддержку Алексея Навального. По версии следствия, Волков публиковал на Youtube ролики с призывами выходить на улицы, адресованные в том числе несовершеннолетним.

В России Леониду Волкову грозит наказание в виде трех лет лишения свободы.

"Это придуманное несуществующее дело. Это пиар-кампания этого Следственного комитета. Мне абсолютно наплевать", - говорил сам Волков по поводу возбужденного уголовного дела. Он покинул Россию еще в 2019 году, сообщает "Дождь".

Ордер на арест Леонида Волкова был выдан на следующий день после того, как Россия объявила его и еще одного соратника Алексея Навального Владимира Ашуркова "предателями" за призывы к Евросоюзу ввести санкции в отношении людей из ближайшего окружения президента Владимира Путина. 8 февраля на видеоконференции с представителями государств-членов ЕС и других западных стран Леонид Волков призвал ввести "личные санкции" в отношении миллиардеров, чтобы вынудить Кремль изменить политический курс.

9 февраля Леонид Волков снова выступил с заявлением, которое могло "разозлить" Кремль. Он анонсировал акцию протеста 14 февраля, которая пройдет в новом формате. Акция называется "Любовь сильнее страха". Оппозиционер призвал россиян вечером 14 февраля, в День святого Валентина, выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так несколько минут.

Реакция властей на обращение Волкова оказалась нервной. Акцию с использованием фонариков в Госдуме и МИД сравнили с изменой Родине, а участников такого мероприятия приравняли к предателям времен Второй мировой войны, которые "фонариками подсвечивали цели немецкой авиации".

Оппозиционный политик Алексей Навальный находится под стражей в СИЗО "Матросская тишина". Он был арестован сразу после возвращения в РФ из Германии, где оппозиционер проходил реабилитацию после отравления химоружием семейства "Новичок". Алексей Навальный уверен, что покушение на него организовали сотрудники ФСБ, действовавшие по указке Владимира Путина.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы принял решение заменить условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на 2 года 8 месяцев колонии. Незадолго до этого по всей России прошли митинги. По данным "ОВД-Инфо", на акциях в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля были задержаны более 11 000 человек. По всей стране в связи с ними заведено 50 уголовных дел.

Арест Навального и подавление протестов еще больше усилили напряженность в отношениях между Россией и западными странами. США и Евросоюз призвали Москву освободить Навального, но Кремль обвинил их во вмешательстве во внутренние дела РФ.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррелль во вторник заявил, что в феврале на саммите ЕС рекомендует ввести санкции в отношении России.

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Source

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