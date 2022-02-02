Литва отменила обязательное тестирование работников на Covid-19

Обязательного профилактического тестирования работников на Covid-19 больше не будет, постановил в среду Кабинет министров Литвы.

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Это постановление вступит в силу после его провозглашения.

Как говорится в документе, отказаться от периодического тестирования решено "с учетом того, что в условиях распространения омикрон-штамма вируса SARS-CoV-2 заражаются и непривитые, и привитые или переболевшие, наблюдается очень интенсивное распространение инфекции, поэтому больше нецелесообразно выделять отдельные группы деятельности, в которых применялось бы одноразовое и периодическое тестирование".

По словам вице-министра здравоохранения Ауримаса Печкаускаса, отказ от профилактического тестирования на "Covid-19" снимет огромную нагрузку с пунктов тестирования. Из-за роста заболеваемости коронавирусом сейчас тест иногда занимает несколько дней.

Минздрав в середине января предлагал правительству установить, что тестироваться на Covid-19 обязательно должны только работники сферы здравоохранения и социальных услуг. Однако тогда этот вопрос был отложен.

В соответствии с принятым в среду решением, обязательное тестирование отменяется и для медиков, и для социальных работников.

До этого периодически проверяться на Covid-19 должны были работники медицины, социальной опеки, образования, аптек, общественного транспорта, производства, общественного питания и других секторов

Тестирование было обязательным для тех работников, которые не приобрели иммунитет или же по прошествии семи месяцев после полной вакцинации не получили бустерную зону вакцины.