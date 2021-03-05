Литва ответила на просьбу выдать Тихановскую фразой "скорее ад замерзнет"

5 марта Минск направил запрос в Генпрокуратуру Литвы с требованием выдать политика для привлечения к уголовной ответственности. Глава МИДа Ландсбергис в ответ заявил, что жертвы режимов будут в стране как за каменной стеной

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Литва не выдаст Белоруссии экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую. Об этом заявил глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, все преследуемые режимами демократические силы найдут надежное убежище в Литве и будут в стране как за каменной стеной.

«Каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режимам — ни из-за его борьбы за демократию, ни из-за борьбы за свободу слова или религии. А белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования», — заявил Ландсбергис.

Ранее 5 марта Генпрокуратура Белоруссии направила своим литовским коллегам запрос о выдаче Тихановской, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности «за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства».

Как заявили в Минске, запрос об экстрадиции и уголовное дело связано со встречей Тихановской в начале августа прошлого года, на которой она с соратниками обсуждала планы по захвату Гомеля.

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что расследование против четырех сторонников экс-кандидата завершено. Им предъявили обвинения по ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) УК.

По версии СК, 5 августа Тихановская встретилась со своими соратниками и обсуждала массовые беспорядки и захват зданий государственных органов на территории Гомеля после выборов. Следователи отметили, что политик согласилась выделить деньги на приобретение электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов для этих целей.

После этого пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сообщила, что экс-кандидат в президенты никогда не вынашивала планов по захвату власти и всегда поддерживала исключительно мирные формы протеста.

После выборов 9 августа 2020 года Тихановская покинула Белоруссию и получила убежище в Литве. 3 марта 2021 года замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что любой запрос Минска о выдаче политика будет «чисто ритуальным действием» и белорусские власти знают, какой ответ получат.