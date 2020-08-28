Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты

Отказ от использования портов Литвы для транзита белорусских грузов, которым 28 августа пригрозил Вильнюсу Александр Лукашенко, ударит в первую очередь по самой Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

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"Трудно представить себе, насколько нужно цепляться за власть и ненавидеть свой народ, чтобы вредить государству и его населению из-за уязвленных амбиций. Если решения, о которых сегодня говорил Лукашенко, будут приняты, первой пострадает Беларусь", — написал Сквернялис в своем Facebook.

Сегодня Лукашенко пригрозил ответить на санкции, которые ЕС намерен ввести в связи с предполагаемой фальсификацией результатов недавно прошедших в Беларуси выборов.

"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", — обещал Лукашенко.

В правительстве Литвы усомнились в реалистичности угрозы. В частности, министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич заявил, что у Беларуси просто нет возможности перенаправить свои экспортные потоки. "Сегодня нет альтернатив, которые можно было бы использовать: ни через Латвию, ни через порты Санкт-Петербурга", — отметил Наркевич.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал угрозы Лукашенко естественным для него поведением, напомнив, что белорусский президент прибегал к ним и ранее. "Естественно, что он идет ва-банк, защищается всеми понятными ему способами. <…> Какие-то его поступки неадекватны, но трудно давать какие-то оценки, это его естественное защитное поведение для сохранения своего поста, не обращая внимания ни на внутреннюю ситуацию, ни на давление международного сообщества", — считает Линкявичюс.