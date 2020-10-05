Литва отзывает посла в Беларуси

Посол Литвы в Беларуси отзывается для консультаций, сообщил глава литовского министерства иностранных дел Линас Линкявичюс на своей странице в Twitter.

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Глава МИДа добавил, что Литва ответит "соответствующим образом", если Беларусь продолжит требовать значительного сокращения литовского дипломатического персонала на своей территории.

2 октября белорусские власти сообщили о решении отозвать послов из Литвы и Польши. Кроме того, белорусская сторона предложила Польше и Литве сократить свое дипломатическое присутствие в республике.

До этого Европейский союз ввел санкции против белорусских чиновников, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По мнению ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.