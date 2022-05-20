Литва перестанет получать газ, нефть и электричество из России

Об этом сегодня сообщило министерство энергетики страны. Страна с воскресенья перестает сотрудничать с российским поставщиком в регионе, группой компаний "Интер РАО".

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Таким образом, Литва перестанет пользоваться всеми видами энергии из России — газом, нефтью и светом.

"Это чрезвычайно важная веха не только на пути Литвы к энергетической независимости.Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, потому что мы не можем позволить, чтобы наши деньги финансировали российскую военную машину", — заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.