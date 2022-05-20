Литва перестанет пользоваться российской электроэнергией

Об этом сегодня сообщило министерство энергетики страны. Страна с воскресенья перестает сотрудничать с российским поставщиком в регионе, группой компаний "Интер РАО".
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Таким образом, Литва перестанет пользоваться всеми видами энергии из России — газом, нефтью и светом.
"Это чрезвычайно важная веха не только на пути Литвы к энергетической независимости.Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, потому что мы не можем позволить, чтобы наши деньги финансировали российскую военную машину", — заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
BBC News Русская служба:
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также