Литва по уровню заболеваемости Covid-19 может выйти на первое место в Европе
Foto: AP/Scanpix/LETA

По уровню заболеваемости коронавирусом (Covid-19) Литва может оказаться на первом месте в Европе, об этом сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

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Cейчас лидирует Хорватия — показатель заболеваемости составляет 1194,3 случая на 100 000 жителей. По данным центра, 12 декабря уровень заболеваемости в Литве за последние 14 дней составил 1146,7 случаев на 100 000 жителей, по этому показателю обошла лидировавший до этого Люксембург.

По уровню смертности от коронавируса, Литва занимает 13-е место в Европе (11,1 на 100 000 жителей). Самый худший показатель зафиксирован в Болгарии и Словении — соответственно 26,9 и 26,1.

Самое хорошее положение наблюдается в Исландии — количество заболевших составляет 54,1 на 100 000 жителей (а смерти 0,6) и в Ирландии — соответственно 77,6 и 1,6. С начала пандемии в Литве коронавирусом заболели 90 252 человека.

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Коронавирус Литва Люксембург Хорватия
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