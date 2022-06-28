Литва подверглась массированной кибератаке
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Вильнюсе полагают, что за мощной DDoS-атакой на литовские госучреждения и компании стоят хакеры из России. Группировка Killnet угрожала атаковать более 500 компаний, если не будет "разблокирован транзит в Калининград".

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Литва подверглась "интенсивной" кибератаке, которая, "вероятно", исходит из России. Об этом в понедельник, 27 июня, заявил ВРИО директора Национального центра кибербезопасности Йонас Скардинскас. В Минобороны Литвы указали, что нападение было направлено на литовские госучреждения и частные компании, отметив, что с наиболее сильными DDoS-атаками удалось справиться, и услуги защищенной Национальной сети передачи данных восстановлены.

По словам Скардинскаса, "вполне вероятно, что подобные атаки продолжатся в ближайшие дни, особенно в транспортном, энергетическом и финансовом секторах". Он отметил, что кибератака, вероятно, исходит их России.

Ранее прокремлевская хакерская группировка Killnet, которая в прошлом стояла за кибератаками на правительственные сайты в США, Польше и Германии, опубликовала в Telegram видео с требованием к властям Литвы в течение 48 часов "разблокировать транзит в Калининград", иначе, пригрозили хакеры, "больше 500 компаний из вашей страны окажутся в чудовищных условиях".

Москва ранее выразила протест против введенных Вильнюсом ограничений, на железнодорожный транзит ряда грузов из России в Калининградскую область.

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