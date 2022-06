Литва подверглась массированной кибератаке

В Вильнюсе полагают, что за мощной DDoS-атакой на литовские госучреждения и компании стоят хакеры из России. Группировка Killnet угрожала атаковать более 500 компаний, если не будет "разблокирован транзит в Калининград".

Литва подверглась "интенсивной" кибератаке, которая, "вероятно", исходит из России. Об этом в понедельник, 27 июня, заявил ВРИО директора Национального центра кибербезопасности Йонас Скардинскас. В Минобороны Литвы указали, что нападение было направлено на литовские госучреждения и частные компании, отметив, что с наиболее сильными DDoS-атаками удалось справиться, и услуги защищенной Национальной сети передачи данных восстановлены.

Lithuanian state institutions and companies are under intense DDoS attack. It is likely that similar attacks will continue in the coming days, especially in the transport, energy and financial sectors. The most severe attacks now have been managed and services have been restored. pic.twitter.com/7onnYtceJi