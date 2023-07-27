Литва: полиция решает, начинать ли проверку из-за смерти мужчины в скорой во время саммита НАТО

На этой неделе полиция примет решение о том, есть ли основания для начала служебной проверки по факту смерти мужчины в карете скорой помощи во время саммита НАТО, когда ехавший в больницу автомобиль был перенаправлен на объездную дорогу из-за закрытых городских улиц, сообщает новостной портал lrytas.lt.

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"В то время дорога была перекрыта, по ней должны были ехать кортежи. Пропуск автомобиля в закрытую зону представляет реальную угрозу для водителя автомобиля, пассажиров и для кортежа", — заявил порталу представитель полиции Рамунас Матонис, отметив, что в настоящее время Департамент полиции проводит процедуру уточнения обстоятельств, после чего будет принято решение о наличии или отсутствии оснований для начала служебной проверки.

"Процедуру уточнения обстоятельств проводит Управление по иммунитету Департамента полиции. Она должна быть завершена в течение 10 дней с момента ее начала, 27 июля", — сказал Матонис.

Сообщается, что уже ведется досудебное расследование по установлению причины смерти мужчины. Кроме того, внутренняя проверка проводится и в отношении действий работников скорой медицинской помощи, сообщает портал. 41-летний мужчина, непропущенный дежурившими на дороге полицейскими и скончавшийся неподалеку от Вильнюсской университетской больницы, оказался бывшим сослуживцем сотрудников полиции, ранее работавшим в одном из вильнюсских отделений полиции, подтвердили источники порталу lrytas.lt.

Сообщается, что, по словам родственников скончавшегося мужчины, по пути в больницу тот задыхался, не мог двигать челюстью, не мог говорить, но это не убедило дежуривших полицейских пропустить автомобиль.

Как ранее сообщали СМИ, всего в нескольких сотнях метров от Республиканской Вильнюсской университетской больницы в Лаздинай в первый день саммита НАТО скончался 41-летний мужчина. По словам сотрудников полиции, медики пытались реанимировать мужчину. Однако находившиеся на месте происшествия родственники заверили журналистов, что дежурившие возле больницы сотрудники полиции отказались пропустить мать, которая везла уже задыхающегося сына в больницу, и велели ей ехать в обход.