Литва потратит 181 млн евро на закупку американских боевых вертолетов Black Hawk
Foto: Reuters/Scanpix

Литва закупит у США четыре боевых вертолета UH-60M Black Hawk. Страна обеспокоена за свою безопасность и наращивает военные силы на фоне продолжающегося конфликта вокруг Украины. Первые поставки американских вертолетов запланированы на конец 2024 года.

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Контракт на покупку вертолетов должен быть подписан уже на текущей неделе, сообщило министерство обороны в Вильнюсе во вторник, 10 октября. Литва заплатит за вертолеты в общей сложности 181 млн евро. США выделили на поддержку проекта 25 млн евро.

Первые поставки запланированы на конец 2024 года. Помимо самих вертолетов, Литва получит также оборудование, запчасти и инструктаж. Контракт предусматривает возможность закупки Вильнюсом у США еще двух машин Black Hawk.

Литва, граничащая с Калининградской областью России, обеспокоена за свою безопасность на фоне непрекращающегося конфликта на востоке Украины. Правительство в Вильнюсе наращивает боевую мощь. В числе прочего, запланирована модернизация вертолетного парка Литвы.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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