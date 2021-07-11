Литва предлагает новые санкции ЕС в отношении Беларуси за разжигание миграционного кризиса
Foto: DELFI.lt

Литва предлагает новые санкции Европейского союза (ЕС) в отношении Беларуси в связи с ее ролью в разжигании миграционного кризиса, подтвердило Министерство иностранных дел Литвы в воскресенье. Об этом пишет русская версия литовского Delfi.

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис представит это предложение своим коллегам из Северных и Балтийских стран в Брюсселе в воскресенье вечером. С ними он встретится для обсуждения позиций перед встречей министров иностранных дел ЕС в понедельник.

"Использование миграции в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair. Я уверен, что наши скандинавские и балтийские коллеги согласятся, что режимы, использующие мигрантов в качестве оружия в гибридной войне, должны получить болезненный и единый ответ со стороны ЕС", - сказал Ландсбергис в комментарии, присланном агентству BNS.

"Наша политика в целом должна удерживать авторитарные режимы от использования людей в качестве инструмента политического шантажа в ЕС. Поэтому мы надеемся на поддержку нашими северными и балтийскими коллегами дальнейших санкций против белорусского режима - мы поговорим о них завтра на Совете иностранных дел в Брюсселе", - добавил он.

Министр конкретных предложений по санкциям не назвал.

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