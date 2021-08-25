Литва примет до 200 афганцев, а также выделит на их нужды 600 тыс евро

Литва примет до 200 афганцев, на обеспечение их нужд намечено выделить около 600 тыс евро, решило в среду правительство.

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"Проект подготовлен с учетом сложной ситуации в Афганистане, с тем, что возникла угроза для граждан Афганистана, которые помогали вооруженным силам Литвы и других стран НАТО, и для связанных с ними родственными узами лиц", — говорится в постановлении правительства.

Министерству обороны поручено организовать перевод в Литву не более 200 таких афганцев и обеспечить их потребности.

"Точное число нам уже известно, оно меньше, но так записано в соответствии с решением Комиссии по миграции", — сказал министр обороны Арвидас Анушаускас после заседания Кабинета министров.

По словам министра, эта сумма покроет расходы на их расселение и содержание, пока им не будет предоставлен статус беженцев.

Из этих денег будут оплачиваться коммунальные, обеспечиваться питание, услуги прачечной, средства гигиены и так далее.

Семьи афганцев сейчас расселяются в общежитии Расейнской школы технологий и бизнеса, а также в Доме помощи семьям Расейняй. Каждой семье предоставлено по отдельной комнате, более многочисленным семьям — по две комнаты.

Во второй половине дня в Литву доставлено самолетом еще полсотни помогавших литовским военным афганцев и членов их семей. В ночь со вторника на среду в Вильнюс уже доставлено самолетом 14 афганских переводчиков с семьями, в общей сложности 50 человек.