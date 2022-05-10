Литва признала Россию террористическим государством, а ее действия в Украине — геноцидом

Военное и политическое руководство России стремится уничтожить украинскую нацию, поэтому такие действия должны быть признаны геноцидом, говорится в резолюции, принятой во вторник парламент Литвы.

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"Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа", — говорится в резолюции. — Российская Федерация, вооруженные силы которой преднамеренно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, которое поддерживает и совершает террористические акты".

По данным Delfi, сейм единогласно поддержал документ, констатировав, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель.

Согласно документу, усматривается цель полного или частичного уничтожения украинской нации, ее духа путем убийства ее членов целыми семьями, в том числе детей, похищения их, пыток, изнасилований, в том числе и несовершеннолетних, издевательств над телами убитых и замученных.

Депутаты также выступили за создание "Специального международного уголовного трибунала для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины" и преследования виновных на основе совместных усилий международного сообщества и известных в истории прецедентов (Нюрнберг, Токио, Сьерра-Леоне и другие специальные трибуналы).

Начавшееся в конце февраля вторжение России в Украину привело к гибели тысяч мирных жителей, разрушению гражданской инфраструктуры, имеются сообщения о сексуальном насилии над украинскими женщинами и детьми, похищениях людей и других преступлениях.

В конце апреля парламенты Эстонии и Латвии также признали войну России в Украине геноцидом.