Литва призывает ЕС ввести санкции в отношении патриарха Кирилла

Литва призывает Евросоюз ввести санкции в отношении православного патриарха Кирилла, поддерживающего войну в Украине, сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Об этом сообщил литовский DELFI со ссылкой на портал 15min.

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"Да. Есть такое предложение, только пока еще проходят дискуссии для достижения взаимного соглашения, поэтому окончательного ответа пока нет, будет ли это введено", — сказал министр.

Ландсбергис указал, что власти Литвы участвуют в консультациях об отделении Литовской православной церкви от Московской епархии, но подчеркнул, что это вопрос самоопределения общины. "Дискуссии и консультации проходят, я знаю об этом (…)", — сказал он.

Литовская православная церковь — одна из 9 традиционных религиозных общин Литвы. Она находится под руководством Московского патриархата.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда так прокомментировал предложение Литвы ввести ЕС санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла: ”Введение санкций против религиозных лидеров — это нонсенс, отказ от здравого смысла”.

Легойда подчеркнул, что подобные действия являются ”антидипломатией”, так как задача внешнеполитического ведомства — ”всегда сохранять каналы коммуникации, а не уничтожать ее последние возможности”.