Литва призывает ускорить совместные инфраструктурные проекты Балтии и Польши

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что сотрудничество между Литвой и Польшей необходимо для ускорения синхронизации электросетей Балтии с Западной Европой, а также совместных проектов автомобильных и железных дорог между двумя странами.

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"Наше сотрудничество в развитии совместных инфраструктурных проектов, имеющих стратегическое значение для наших стран, очень важно. Нам необходимо ускорить и завершить синхронизацию электроэнергетических систем стран Балтии с сетями остального Европейского союза", — сказал Науседа на пресс-конференции в среду после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Важно ускорить реализацию совместных стратегических инфраструктурных проектов Польши и стран Балтии — Rail Baltica и Via Baltica, а также альтернативной дороги Августов-Алитус", — добавил президент.

Науседа подчеркнул, что эти транспортные коридоры важны для обеспечения военной мобильности, особенно в Сувалкском коридоре.

Президент Польши выразил надежду на то, что в Литву вскоре придут новые участники банковского и энергетического рынков Польши.

"Мы очень надеемся, что в Литву скоро придут представители банковского сектора Польши и энергетический сектор. В лице "Orlen" он уже много лет успешно работает, принося много пользы Литве. Однако и в Польше, что меня невероятно радует, мы надеемся в будущем реализовать много совместных проектов, связанных как с изменением климата, так и с ветряными электростанциями в Балтийском море", — сказал Дуда.

"Я очень надеюсь, что вскоре мы синхронизируем энергетические системы Польши, Литвы и стран Балтии", — добавил он.

По словам Науседы, в прошлом году Польша стала главным торговым партнером Литвы, превысив отметку в 10 млрд евро, а польские инвестиции в Литву выросли на "двузначную цифру".