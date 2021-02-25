Литва продлила карантин до апреля, смягчив ограничения на передвижение между самоуправлениями
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Правительство Литвы еще на месяц — до апреля продлило карантин, однако разрешило не носить маски на улице и передвигаться между крупными городами и их районами.

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Решением правительства карантин в стране продлен до полуночи 31 марта.

Ограничения передвижения между самоуправлениями продлены до 15 марта, однако принято решение разрешить передвигаться между самоуправлениями жителям граничащих между собой города Алитуса и Алитусского района, Каунаса и Каунасского района, Клайпеды и Клайпедского района, Паневежиса и Паневежского района, Шяуляя и Шяуляйского района, Вильнюса и Вильнюсского района.

Маски на улице можно не носить, если обеспечивается расстояние как минимум два метра. Требования к ношению масок в помещениях оставлены без изменений.

В докладе Министерства здравоохранения говорится, что продлить карантин нужно из-за сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Как отмечает Минздрав, в течение последней недели число новых заболеваний коронавирусом не сокращается, а доля положительных тестов стала расти. Кроме того, на этой неделе возросло число госпитализированных больных.

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LETA

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