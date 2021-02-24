Литва продлила карантин до апреля
Foto: AP/Scanpix/LETA

Правительство Литвы еще на месяц - до апреля продлило карантин, однако разрешило не носить маску на улице и передвигаться между крупными городами и их районами.

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Решением правительства карантин в стране продлен до полуночи 31 марта.

Ограничения передвижения между самоуправлениями продлены до 15 марта, однако принято решение разрешить проживающим в граничащих между собой городом Алитусом и Алитусским районом, Каунасом и Каунасским районом, Клайпедой и Клайпедским районом, Паневежисом и Паневежским районом, Шяуляй и Шяуляйским районом, Вильнюсом и Вильнюсским районом передвигаться между этими самоуправлениями.

Кабмин также решил, что теперь можно не носить маски на улице, если при этом можно сохранять расстояние как минимум два метра. Требования к ношению масок в закрытых местах оставлены без изменений.

По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, решение о передвижении между кольцевыми самоуправлениями принято, так как планировалось на прошлой неделе, а решение о масках принято на основании рекомендаций экспертов.

В представлении Министерства здравоохранения говорится, что продлить карантин нужно из-за сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Как отмечает Минздрав, отмечается, что в течение последней недели число новых заболеваний коронавирусом не сокращается, а общая доля положительных случаев и доля положительных тестов среди лиц с симптомами стала расти.

Кроме того, на этой неделе возросло число госпитализированных больных.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус Каунас Вильнюс Литва Правительство
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