Литва продлила карантин до лета, но ограничения постепенно смягчаются

Правительство Литвы в четверг приняло решение продлить карантин в связи с Covid-19 до лета. Тем не менее, часть ограничений будет снята: например, откроются магазины в торговых центрах, кинотеатры, спортклубы. Новые требования появятся для учебных заведений, сообщает Ru.Delfi.lt.

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C 19 апреля будут октрыты все магазины в торговых центрах, а с 3 мая — и на рынках и в других местах общественной торговли. Однако пока они не смогут работать по субботам и воскресеньям. Кроме того, придется обеспечивать не менее 50 кв. метров площади на одного посетителя (или обслуживать только одного человека).

В тот же день открываются театры и кинотеатры. В зале может быть занято не больше 30% мест (максимум 50 зрителей). Все зрители старше 6 лет должны быть в масках и соблюдать другие установленные требования. Будет разрешено проведение мероприятий на открытых пространствах и в помещениях, если в них участвует не больше 50 зрителей (не считая исполнителей, спортсменов и т.д.).

С 26 апреля для детей откроются бассейны. Занятия будут проводить для учеников одного класса, которые учатся вместе контактным способом.Откроются и спортклубы. Услуги в них будут предоставлять с учетом 20 кв м на одного клиента. Групповые тренировки могут проводиться одновременно не больше чем для 5 человек.

В основных и средних школах обучение по-прежнему будет удаленным. С 3 мая ученики выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения с использованием всех мер предосторожности. В публичных местах на улице можно находиться группами не больше 5 человек, а также 10 человек или членов двух семей. В похоронах могут принимать участие не больше 10 человек, не считая близких покойного и людей, предоставляющих ритуальные услуги.

Лицам, переболевшим Covid-19, если диагноз был подтвержден положительным тестом SARS-CoV-2 PGR или тестом на антигены и с момента получения теста не прошло 180 дней, и лицам, привитым зарегистрированной вакциной от Covid-19 по соответствующей схеме, установят больше послаблений.