Литва расценивает прибытие российских военных в Беларусь как прямую угрозу

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил в среду, что прибытие российских военных в Беларусь представляет непосредственную угрозу для Литвы.

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"В сложившейся ситуации мы рассматриваем ввод российских вооруженных сил в Белоруссию не только как фактор, дестабилизирующий ситуацию с безопасностью, но и как еще большую прямую угрозу для Литвы", — написал Анушаускас в Facebook.

Он отметил, что в среду встретится с послами девяти стран НАТО "для обсуждения ситуации с безопасностью Литвы".

В ответ на напряженность в регионе Литва решила увеличить количество призывников, а также число инструкторов в украинской армии, ускорить приобретение систем залпового ракетного огня.

Накануне Министерство обороны республики Беларусь сообщило, что российские войска и техника начали прибывать в Беларусь в рамках запланированных совместных учений. Минск заявил, что в феврале две страны проведут маневры на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом. Учения пройдут в два этапа. В ходе первого этапа основное внимание будет уделено быстрому развертыванию войск, защите государственных учреждений и военных объектов, а также проведению совместных авиационных учений. Второй этап будет посвящен в основном охране государственных границ.