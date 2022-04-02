Литва: русскоязычные жалуются на языковую дискриминацию, литовцы — что их дискриминируют беженцы

Литовский контролер равных возможностей Бируте Сабатаускайте рассказала, что после начала военной агрессии России в Украине в Литве в службу контролера стали поступать жалобы русскоязычных в связи с дискриминацией. Об этом сообщает Delfi.lt.

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По словам Сабатаускайте, в числе обращавшихся были граждане Украины, России и Беларуси. "Как только началось вторжение России в Украину, стали поступать жалобы на непредоставление услуг и отказ в продаже товаров русскоязычным, независимо от их национальности — в их числе были украинцы, белорусы и россияне", — сказала Сабатаускайте.

По ее словам, поступили жалобы в связи с буллингом в школах. "К нам поступили сигналы в связи с травлей русскоязычных школьников и обвинениями в их адрес из-за войны, служба предприняла соответствующие шаги и призвала Министерство науки, образования и спорта обратиться в учреждениям, мы также готовим рекомендации, как говорить с детьми о войне, как говорить о людях разных национальностей, поскольку мы — общество, в котором говорят на разных языках, поэтому важно гарантировать уважение ко всем людям", — сказала контролер.

Она отметила, что были случаи обращения из-за помощи беженцам из Украины, некоторые считают, что так дискриминируют жителей Литвы. "Стали поступать запросы, почему делают те или иные скидки или льготы для военных беженцев из Украины, на каком основании, и не является ли это дискриминацией граждан Литвы. Служба контролера на это отвечает, что разные случаи надо оценивать по разному, но общий ответ — дискриминации нет, ведь военные беженцы находятся в иной ситуации нежели другие люди", — заметила Сабатаускайте.