Литва соорудила военную базу около границы с Беларусью
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Вооруженные силы Литвы создали военную базу около границы с Беларусью для размещения дополнительного контингента военнослужащих с целью усиления пограничной охраны. Передовая оперативная база (forward operating base, FOB) была построена в промышленном районе в городе Друскининкай вблизи границ с Беларусью и Польшей, сообщили литовские ВС в пятницу, 19 ноября.

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В связи с миграционным кризисом на внешних границах ЕС с Беларусью Литва с полуночи 10 ноября ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне сроком на один месяц. Правительство в Вильнюсе одобрило соответствующее предложение МВД 9 ноября, в тот же день оно было поддержано сеймом.

Режим ЧП действует в пятикилометровой полосе на всем протяжении литовско-белорусской границы, а также в пунктах регистрации и содержания беженцев и в радиусе 200 метров вокруг них. Ранее в одном из таких пунктов вспыхнули беспорядки, правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Брюссель обвиняет Минск в связи с кризисом на границе

В последние месяцы страны ЕС Польша, Литва и Латвия отмечают увеличившийся поток мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза. Брюссель обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в стремлении целенаправленно создать хаос у границ Евросоюза в отместку за европейские санкции против Минска.

Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась 8 ноября, когда с белорусской стороны к ней подошли несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока. С тех пор они неоднократно предпринимали попытки силового перехода границы в направлении Польши, бросая в пограничников камни, используя слезоточивый газ и ослепляя их лазерами. В ответ польские пограничники применяли водометы.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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кризис с мигрантами Латвия Александр Лукашенко Беженцы Беларусь Евросоюз Литва
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