Литва тоже интересуется перекупкой датских доз AstraZeneca

Литва обратилась к Дании с просьбой поделиться вакциной производства AstraZeneca, от использования которой Дания полностью отказалась, сообщает LETA.

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В литовском Сейме журналистам сказали, что заявка была подана 14 апреля. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните указала, что пока не известно, как Дания будет делить неиспользованный объем и на какое количество может претендовать Литва.

Шимоните уверена, что в Литве найдутся желающие привиться AstraZeneca. “Почти 174 000 человек привиты этой вакциной и остатки определенно небольшие. Если её предложат любому, кто хочет вакцинироваться, точно будет достаточно человек, которые оценят возможные преимущества”, - указала премьер-министр Литвы.

Как уже сообщалось, Дания решила полностью отказаться от использования вакцины AstraZeneca из-за сообщений о редких нарушениях свертываемости крови. Латвия в числе стран, которые готовы перекупить ненужные Дании вакцины. Европейское агентство лекарств и Всемирная организация здравоохранения продолжают настаивать на том, что преимущества вакцины AstraZeneca превышают риски.