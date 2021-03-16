Литва тоже временно приостанавливает вакцинацию прививкой AstraZeneca
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Литва, как и Латвия, временно приостанавливает прививку вакциной от коронавируса производства AstraZeneca.

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"Сегодня в течение часа я получил рекомендацию Государственной службы по контролю над лекарствами (ГСКЛ), в которой служба, как и другие ведомства Евросоюза, рекомендует остановить вакцинацию прививкой AstraZeneca", — заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Арунас Дулькис.

"Это означает, мы учтем рекомендацию службы", — добавил он.

Заседание по этой вакцине Европейское агентство лекарственных средств созывает в четверг.

Как сообщил глава ГСКЛ Гитис Андруленис, решение принято после получения трех сообщений о случаях тромбоэмболии.

"За последние несколько дней мы получили три сообщения о подозрениях на тяжелые нежелательные реакции, связанные с проявлениями тромбоэмболии у вакцинированных прививкой AstraZeneca в Литве пациентов", — сказал Андруленис.

"На сегодняшний день у нас нет доказательств связи с тем, что это случилось из-за вакцины или просто совпало с вакцинацией. Все эти данные передаются в общую сеть, их вместе оценивает Европейское агентство лекарственных средств", — добавил он.

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LETA

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LETA

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