Литва: В лагере мигрантов закладывается кастовая система, фиксируют насилие

Неправительственные организации Литвы все громче заявляют о сложной ситуации в лагере мигрантов. Председатель парламентского Комитета по правам человека Томас-Витаутас Раскявичюс в передаче "Добрый вечер, Литва" на LNK, сказал, что эти проблемы на заседании комитета обсудили в среду.

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Депутат сказал, что больше всего проблем фиксируют в Руднинкай. "Одна из проблем — ситуация в Руднинкай. Сейчас там ситуация самая драматическая, там живут мужчины. Есть информация о формировании кастовой системы, случаях использования, в том числе и сексуального", — сказал политик.

Раскявичюс сказал, что такие проблемы возникают, потому что в лагерях людей селят по половой принадлежности. "Мужчин-одиночек отделяют от женщин с детьми, от семей. И всех их поселяют в одном месте. Проблему надо решать путем разделения таких лагерей на зоны по национальному или этническому признаку", — сказал депутат. Он сказал, что глава МВД обещала, что в процессе переселения людей из таких лагерей в другие места, эту ситуацию учтут.

"Чтобы можно было избежать подобных проблем", — заметил политик. Раскявичюс сказал, что сейчас мы учимся на ошибках: "Важно вслух проговаривать определенные аспекты и признавать их". По словам политика: "Когда мы говорим о местах поселения нелегалов, мы должны понимать, что это закрытые учреждения. Там разные люди долгое время живут вместе. И там, начинается практика, как в местах заключения, это естественная тенденция, такое формируется и в местах, где живут нелегалы. Очень важно распознавать такие практики и пресекать их".

Он рассказал и о группах мигрантов, которые дошли до границы Литвы, но переходить ее не хотят. "Мы обсудили и этот вопрос. СОГГ рассказал об одной такой группе из 9 человек. Кажется, это люди из Сомали — 7 женщин и 2 мужчин. Белорусы не в пускают этих людей на свою территорию, а литовские пограничники передают им еду и воду. Однако в Литву эти люди идти не хотят, видимо, понимая, что на 6 месяцев их разместят во временном лагере. Это проблемная ситуация. Но я рад, что наши пограничники помогают таким людям. Подобные ситуации фиксируют также на границе Латвии и Польши. Мне кажется литовские пограничники проявляют себя гибче и достойнее", — заметил Раскявичюс.