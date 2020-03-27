Литва: в Укмергской больнице изолирован последний врач, почти 100 пожилых пациентов остались без присмотра

Ситуация в литовском городе Укмерге остается напряженной. Несмотря на то, что правительственный комитет в четверг решил не вводить ограничения и решил не закрывать город, но положение по-прежнему сложное.

Портал lrytas.lt сообщил, что в четверг был изолирован последний врач больницы. Почти 100 пожилых пациентов остались без присмотра врачей. Комитет правительства Литвы в четверг принял решение не вводить ограничения движения в самоуправлении города Укмерге, где наблюдается очаг коронавируса, но призывает жителей воздержаться от необязательных поездок.

"Город не будет закрыт — во всяком случае пока. Какие-то особые ограничения тоже пока не вводятся. Однако о чем мы настоятельно просим жителей Укмерге — воздержаться от всех не являющихся необходимыми поездок по городу (…) Жителей других городов призываем воздержаться от не являющихся необходимыми поездок в Укмерге", — написал в фейсбуке после заседания премьер Саулюс Сквернялис, возглавляющий комитет по управлению ситуацией с COVID-19.

Как сообщил кабмин, Минздраву предписано расширить объемы тестирования жителей Укмерге, здесь будет создан мобильный пункт проверки на коронавирус. Местные медики, волонтеры, полицейские, сотрудники самоуправления получат дополнительные средства защиты. Также планируется проводить дезинфекцию главных улиц города и других мест.

В Укмерге от COVID-19 умерли три человека. Коронавирус установлен и у восьми медиков местной больницы, большинство ее персонала сейчас в самоизоляции, в больнице действует только одно отделение, его пациенты и персонал проверяются на вирус. 25 марта сообщалось, что в Укмергской больнице, где коронавирус установили у одного врача, и от этой болезни умерли трое пациентов, работает лишь один врач — остальные на больничном, рассказал Delfi ее директор Римвидас Цивилка. В больнице работает только паллиативное отделение. Врачу помогают несколько медсестер. "С персоналом у нас большая проблема", — сказал он.

Местный житель который знает, что происходит в больнице, сказал, что там царит хаос. Работает только один врач. Он работает уже несколько суток. В больнице осталось 5 медсестер, все уже переутомлены от бессменной работы. Delfi напоминает, что после того как коронавирус диагностировали у врача этой больницы, 240 медиков были изолированы. Житель Укмерге, не пожелавший назвать свое имя, сказал, что те врачи, которые не контактировали с заболевшим врачом, взяли больничные.

Журналист говорил о сложившейся ситуации с главврачом больницы. "Ситуация в больнице напряженная, на карантине 240 врачей. Проблема с персоналом огромная", — сказал он. Он подтвердил, что врач работает всего один. "У него бывает смена, потом его сменяют, все в порядке. Работает по графику, ничего страшного. У нас есть список, скоро один врач вернется после карантина, — сказал Цивилка. — С сегодняшнего дня работает только отделение паллиативного ухода. Эту проблему мы уже поднимали, имею в виду нехватку персонала".

Он заметил, что команду медсестрер собрать удается, потому что не работают другие отделения, а вот с врачами — проблема. Цивилка подтвердил, что были такие врачи, которые взяли больничные. Возможно, они боялись работать. "Есть такие и среди медсестер. Это осложняет ситуацию дополнительно, если работает человек в поликлинике, и узнает, что его хотят перевести в другое место… — сказал главврач. — Я думаю, бояться заразиться, бояться, что не смогут работать в другом отделении. С нуждающимися в уходе работа специфическая. Пациенты старые, сложные, есть всякие страхи".