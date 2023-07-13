Литва: во время саммита НАТО фиксировались десятки кибератак

Во время саммита НАТО были зафиксированы десятки различных информационных и кибератак, сообщил советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности.

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"Мы пережили десятки, если не сотни, атак в течение всей встречи на высшем уровне и непосредственно перед встречей, (…) почти со всеми из них без исключения справились", — заявил Кястутис Будрис журналистам в Сейме в четверг.

Об этом он заявил после закрытого заседания парламентских комитетов по Национальной безопасности и обороне и по Иностранным делам, на котором обсуждались итоги Вильнюсского саммита НАТО.

"Когда проходил саммит, все было красным, и мы справились. (…) Красным — от интенсивности: были и DDoS-атаки, и различные фишинговые операции", — сказал советник главы страны.

Он подчеркнул, что во время атак "государственные информационные ресурсы были защищены".

По окончании Вильнюсского саммита, в среду, в социальной сети Telegram появилась информация о возможной утечке данных, связанных с организацией мероприятия НАТО. Полиция начала досудебное расследование инцидента.

Будрис сказал, что опубликованная информация может быть ложной, но подчеркнул, что учреждения проводят оценку.