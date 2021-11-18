Литва вопреки недовольству Китая официально открыла представительство Тайваня

18 ноября в Литве открылось официальное представительство Тайваня. Ранее это привело к конфликту с Китаем, который считает Тайвань частью страны и протестует против попыток тайваньцев действовать в качестве независимого государства.

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В других частях мира представительства действуют под названием Тайбэя. Это устоявшееся название, которое не противоречит политике "единого Китая". Руководить литовским представительством будет Эрик Хуанг, который также возглавляет представительство Тайбэя в Латвии.

Отношения между Китаем и Литвой ухудшились несколько месяцев назад. Китай отозвал своего посла в Литве и потребовал, чтобы Литва сделала то же самое.

Литовские бизнесмены утверждают, что дипломатический спор между Вильнюсом и Пекином значительно осложнил торговлю. Однако правительство Литвы надеется, что расширение связей с Тайванем поможет компаниям страны найти новый перспективный рынок, сообщает BNS.

В конце октября в Литве с визитом находилась делегация Тайваня, которая изучала возможности инвестиций и поиска новых торговых партнеров среди литовских компаний. "У Тайваня и Литвы есть огромный потенциал для сотрудничества в различных сферах, таких, как полупроводники, лазеры, финансовые технологии и множество других", — говорится в сообщении МИД Тайваня.

Тайвань отделился от континентального Китая в результате гражданской войны в 1949 году. На острове закрепилось националистическое правительство, тогда как на континенте была создана Китайская народная республика. Китай считает Тайвань частью своей территории.