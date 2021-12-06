Литва: врач ковидного отделения Шилутской больницы выпрыгнул из окна

Врач ковидного отделения Шилутской больницы неожиданно для всех стал размахивать шприцем, угрожать им, а потом просто выпрыгнул из окна второго этажа, со ссылкой на портал Šilokarčema сообщает ru.delfi.lt.

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Сообщается, что в результате падения врач сломал ногу. Эту информацию Šilokarčema подтвердил главврач больницы, по словам которого, несколько недель назад у пострадавшего начался психоз, врач был доставлен в психиатрическую больницу, а потом в каунасскую больницу.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Литве было выявлено 465 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек,