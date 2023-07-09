Литва временно закрыла пункт пропуска Медининкяй на границе с Беларусью

9 июля второй день закрыт пункт пропуска литовских пограничников в Медининкяй на границе с Беларусью, сообщает агентство LETA со ссылкой на агентство BNS.

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Закрытие Литвой КПП Медининкяй связано с тем, что белорусские пограничники отказываются принимать обратно гражданина Пакистана, пытавшегося въехать в Литву по поддельным документам.

Контрольно-пропускной пункт Медининкяй был закрыт литовскими пограничниками 8 июля в 13:00 после того, как гражданин Пакистана попытался въехать в Литву, предъявив поддельные румынские документы.

Литовские пограничники сказали пакистанцу возвращаться в Беларусь, но белорусские пограничники отказываются его пускать.

По информации Государственной пограничной службой Литвы, других случаев попыток нелегального проникновения мигрантов в Литву через границу Беларуси 8 июля не было.

Литовские пограничники обеспечивают пакистанских граждан едой и водой, сообщил агентству BNS пресс-секретарь Государственной пограничной службы Литвы Гедрюс Мишутис.

Литовские пограничники призывают водителей транспортных средств, подъезжающих к пункту пропуска "Медининкяй", использовать другие пункты пропуска. Через границу пропускают только автобусы с литовскими номерами и дипломатический транспорт.