Литва вручила Беларуси ноту с требованием приостановить работу БелАЭС

МИД Литвы в пятницу передал Министерству иностранных дел Беларуси ноту с требованием приостановить работу Белорусской АЭС в Островце до тех пор, пока не будут решены все проблемы ядерной безопасности, выявленные в ходе международных миссий и процессов проверки. Об этом сообшает литовский DELFI со ссылкой на агентство ELTA.

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После того как появилась информация о том, что Беларусь приступила к энергетическому пуску второго блока АЭС в Островце (Гродненская область) и доводит его мощность до 100 процентов, литовский МИД призывает Минск не эксплуатировать второй блок до тех пор, пока не будут решены выявленные проблемы безопасности и не будут строго соблюдаться международные требования ядерной безопасности и экологические стандарты и требования.

В своей ноте Литва подчеркивает, что Беларусь не выполнила рекомендации экспертов ENSREG (Европейской группы по надзору в сфере ядерной безопасности) по "стресс-тестам", не провела оценку последствий авиакатастрофы крупного коммерческого самолета, не предоставила информацию, необходимую для более точной оценки возможного воздействия БелАЭС на Литву.

В литовском МИД также отмечают, что Беларусь не решает поднятые Литвой вопросы относительно сейсмических аспектов, радиоактивных отходов и размещения пунктов хранения и захоронения отработанного ядерного топлива в Беларуси, а также возможных экологических проблем, связанных с использованием воды реки Нерис для охлаждения реакторов Белорусской АЭС.