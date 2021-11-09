Литва вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Литва в связи с миграционным кризисом на внешних границах ЕС с Беларусью намерена с полуночи 10 ноября ввести чрезвычайное положение в приграничной зоне сроком на один месяц. Правительство в Вильнюсе во вторник, 9 ноября, одобрило соответствующее предложение МВД и передало его на рассмотрение сейма.

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Режим ЧП будет действовать в пятикилометровой полосе на всем протяжении литовско-белорусской границы, а также в пунктах регистрации и содержания беженцев и в радиусе 200 метров вокруг них. Накануне в одном из таких пунктов вспыхнули беспорядки, правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

"Мы видим, что происходит на польско-белорусской границе, и это, естественно, означает, что нам нужно готовиться к таким же вторжениям и нападениям", — заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте, указав, что необходимо усилить безопасность границ. Свои планы министр намерена обсудить 9 ноября и с германским коллегой Хорстом Зеехофером.

"Угроза для безопасности всего Евросоюза"

Между тем премьер-министр Польши Тадеуш Моравецкий заявил, что беспрецедентная волна мигрантов, пытающихся незаконно проникнуть на территорию его страны, представляет угрозу безопасности для всего ЕС.

"Закрытие польской границы — в наших национальных интересах. Но сегодня на карту поставлена стабильность и безопасность всего Евросоюза. Эта гибридная атака режима Лукашенко нацелена на всех нас. Мы не позволим запугать себя и будем защищать мир в Европе вместе с нашими партнерами из НАТО и ЕС", — написал он в своем микроблоге в Twitter 9 ноября.

В последние месяцы страны ЕС Польша, Латвия и Литва фиксируют тысячи нелегальных переходов границы из Беларуси. Накануне представитель правительства в Варшаве сообщил, что на белорусско-польской границе скопились от трех до четырех тысяч мигрантов.

Евросоюз обвиняет Лукашенко в намеренной отправке мигрантов к границам стран ЕС в попытке дестабилизировать Европу и отомстить за санкции, введенные Евросоюзом против Минска за жестокое подавление продемократических протестов в Беларуси после его спорного переизбрания на посту президента в августе 2020 года.